Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD'tan ilk veriler geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
24 Ağustos 2024 01:44 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 01:45
Son dakika haberi: Malatya'da gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'tan depreme ilişkin ilk veriler geldi.
Türkiye'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, bu kez Malatya'da deprem meydana geldi.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, 3,2 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi olduğu öğrenildi.
Saat 01.30 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7.15 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber