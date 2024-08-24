Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD'tan ilk veriler geldi

24 Ağustos 2024 01:44 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 01:45

Van Akcift'te deprem oldu! Kandilli 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Van Akcift'te deprem oldu! Kandilli 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Türkiye'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, bu kez Malatya'da deprem meydana geldi.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, 3,2 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi olduğu öğrenildi.

Saat 01.30 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7.15 kilometre olarak kaydedildi.

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