Son Dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 20:13 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 20:32
Son dakika: Malatya akşam saatlerinde depremle sallandı. Merkez üssü Doğanşehir olarak açıklanan deprem yeryüzüne yakınlığı sebebiyle hissedildi. Ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu.
Malatya'nın Doğanşehir-Gövdeli ilçesi sallandı. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği 5.4 olarak kayıtlara girerken verileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com