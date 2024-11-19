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Son Dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 20:13 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 20:32
Son Dakika | Malatya&#039;da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi&#039;nden ilk açıklama

Son dakika: Malatya akşam saatlerinde depremle sallandı. Merkez üssü Doğanşehir olarak açıklanan deprem yeryüzüne yakınlığı sebebiyle hissedildi. Ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Malatya​'nın Doğanşehir-Gövdeli ilçesi sallandı. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği 5.4 olarak kayıtlara girerken verileri Kandilli Rasathanesi​ duyurdu.

Son Dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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