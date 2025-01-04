Son dakika | Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:48
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 10.35 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 10.43 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com