Son dakika | Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

04 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:48

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 10.35 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 10.43 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...