Antalya deprem ile sallandı! AFAD ilk verileri paylaştı

03 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:22

Son dakika haberi: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Deprem, Antalya ve çevresinde şiddetli hissedildi.

Akdeniz​'de peş peşe deprem meydana geldi. İlk olarak Girit Adası​ açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem​ oldu. Daha sonrasında ise Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.51'de meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde;

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer: Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)

Tarih:2025-01-03

Saat:16:51:04 TSİ

Enlem:36.53056 N

Boylam:31.98722 E

Derinlik:7 km

MUHİTTİN BÖCEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an için tarafımıza ulaşan herhangi olumsuz ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Antalya'da vatandaşları sokağa döken deprem sonrası Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.