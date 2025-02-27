Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem oldu

İstanbul
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Balıkesir açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama geldi.
Marmara Denizi açıklarında deprem oldu. Balıkesir açıklarında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, saat 14.27'de Balıkesir Erdek açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 15,6 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/1895076062482083940
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri paylaştı. Balıkesir açıklarındaki depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıklayan AFAD, derinliğini ise 14,5 kilometre olarak bildirdi.