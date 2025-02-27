Son Dakika | Marmara Denizi'nde deprem oldu

Marmara Denizi açıklarında deprem oldu. Balıkesir açıklarında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

BALIKESİR AÇIKLARINDA 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, saat 14.27'de Balıkesir Erdek açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 15,6 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1895076062482083940

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri paylaştı. Balıkesir açıklarındaki depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıklayan AFAD, derinliğini ise 14,5 kilometre olarak bildirdi.