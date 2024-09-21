Son dakika | Jetler teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ın kuzeyinde 17 PKK'lı öldürüldü

21 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:29

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler hem havadan hem de karadan düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Kahraman Mehmetçik, eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist öldürüldü.

"TERÖR YUVALARINA MEHMETÇİK PENÇESİ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"