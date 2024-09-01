Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik, eli kanlı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 PKK'lı terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 15, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK!"
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!
ÖNCE SİHA SONRA ATAK VURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı paylaşımda; Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda; teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 19 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın peş peşe açıkladığı bilgiler doğrultusunda; gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte bugün öldürülen toplam terörist sayısı 19 oldu.