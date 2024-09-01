Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü

01 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:20

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 15, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

ÖNCE SİHA SONRA ATAK VURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı paylaşımda; Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda; teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 19 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın peş peşe açıkladığı bilgiler doğrultusunda; gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte bugün öldürülen toplam terörist sayısı 19 oldu.