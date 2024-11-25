Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya büyük darbe! Suriye'de 7 terörist öldürüldü

25 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:59

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; PKK​'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. MSB, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI! "

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"