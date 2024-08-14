Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: Irak'ta 2 terörist öldürüldü

14 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:28

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

Son dakika | PKK'ya son zamanların en büyük darbesi! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | PKK'ya son zamanların en büyük darbesi! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen peş peşe operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan en son açıklamada, Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"KESİNTİSİZ OPERASYONLARLA MÜCADELEYE DEVAM"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"