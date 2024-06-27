Son dakika | Mersin yine sallandı!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 08:31 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:36
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Mersin'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dün gece 4.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Mersin'den bir deprem haberi daha geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Mersin'de saat 08.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber