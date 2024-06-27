Son dakika | Mersin yine sallandı!

27 Haziran 2024 08:31 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:36

Dün gece 4.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Mersin'den bir deprem haberi daha geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Mersin'de saat 08.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.