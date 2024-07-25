Son dakika | Mersin'de halay çekip terör sloganı atmışlardı! 10 kişi hakkında yeni karar

25 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:25

Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var!

Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atarak halay çeken gruba soruşturma: Çok sayıda gözaltı var!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kalabalık bir grubun, Mersin sahilinde halay çektiği anlara ilişkin görüntüler bir vatandaş tarafından kayda alınmıştı. Görüntülerde grup, halay esnasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar atmış, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekmişti.