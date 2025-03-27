Son dakika | Metronun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı!

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Son dakika haberine göre, İkinci bir duyuruya kadar İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Metro İstanbul, araçların Taksim durağında durmayacağını ancak seferine devam edeceğini bildirdi.

https://x.com/metroistanbul/status/1905267427983921278

TAKSİM'DE DURMAYACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.