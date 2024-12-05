Son dakika | MGK toplantısı sonrası Suriye mesajı! 'Suriye'de rejim, muhalefetle uzlaşmalıdır'

05 Aralık 2024 20:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 20:36

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, 3 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada son günlerde patlak veren Suriye meselesi ele alındı. Rejimin meşru muhalefetle uzlaşmasının önemine işaret edilen yazıda istikrarsızlık ortamından faydalanmaya çalışan terör örgütlerine de göz açtırılmayacağı ifade edildi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığındaki MGK​ toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik, dış politika ve bölgesel gelişmelere dair önemli konuları ele aldığı bildirildi.

MGK açıklamasında, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlerle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen operasyonlar hakkında kurul üyelerine bilgi sunulduğu belirtildi.

SURİYE'DE REJİME ÇAĞRI: MEŞRU MUHALEFETLE UZLAŞILMALI!

Suriye'de tekrardan patlak veren iç karışıklık ile ilgili olarak yapılan açıklamada, rejimin meşru muhalefetle uzlaşmasının önemine işaret edildi. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altı çizildi. Ayrıca, istikrarsızlık ortamından faydalanmaya çalışan terör örgütlerine asla fırsat tanınmayacağı ve milli güvenliği tehdit eden unsurların bertaraf edileceği belirtildi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Millî Güvenlik Kurulu, 5 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE HALK GÜVENLİĞİ

3. Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.

4. Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ SÜRECİ

5. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennimiz vurgulanmış; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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