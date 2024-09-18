Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 bölgede 24 hedef imha edildi

18 Eylül 2024 22:32 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 22:49

Son dakika: Terör örgütünün Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki inlerine operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mağara, sığınak ve depoların imha edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı PKK​ terör örgütüne operasyonu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk​, Gara​, Kandil​ ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef hava harekatıyla imha edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinin vurgulandığı açıklamada Irak​'ın kuzeyindeki PKK/KCK unsurlarının yok edilmesi için Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Harekatla terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin imha edildiği ilan edildi.