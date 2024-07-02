Son dakika! MİT ve jandarmadan nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Zozan Baransson yakalandı

02 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:51

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda; PKK'nın İsveç yapılanmasına büyük bir darbe indirildi.

ZOZAN BARANSSON MARDİN'DE YAKALANDI

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak gerçekleştirdiği operasyonda; PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson, Mardin Nusaybin’de yakalandı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SINIR DIŞI EDİLDİ

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

FALİYETLERİNİ İNKAR ETTİ

PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.