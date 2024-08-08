Son dakika | MİT'ten nokta operasyon: TSK üssüne saldırı planlayan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

08 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:55

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyona daha imza attı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'YA EYLEM TALİMATI ALDI

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE SALDIRACAKTI

MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist, keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

PKK/KCK’lı terörist, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

2014'TEN BERİ KADROLU TERÖRİST

Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak’ın kuzeyinde Gare Alanı’na geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2018’de Kandil alanında faaliyet gösteren terörist, son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdi.