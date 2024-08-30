Son dakika | MİT'ten operasyon: Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye'ye getirildi

30 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:35

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Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’de yurtdışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

KARADAĞ'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesi için uzun süren bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonların kuruldu, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen temaslar sonucu Camgöz, emniyet güçlerine teslim edildi.

CAMGÖZ GRUBU'NA BÜYÜK DARBE

Binali Camgöz’ün MİT’in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile suç örgütü Camgöz Grubu’na da büyük bir darbe vuruldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇETE LİDERİ YAKALANDI

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan 41 adet suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye’de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan’a kaçtı.

2020 yılının başında sahte pasaport ile Belarus’a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ’a gitti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda, Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanan Binali Camgöz, tutuklandı.

Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdürdü. Son olarak, 04 Haziran 2022 ve 06 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettirdi. Ayrıca Binali Camgöz’ün adı, 08 Eylül 2022’de İstanbul/Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotıc dosyasında da geçiyordu.