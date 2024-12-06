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Son dakika | MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlulardan Serhat Özmen yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:18
Son dakika | MİT&#039;ten PKK&#039;ya operasyon! Sözde sorumlulardan Serhat Özmen yakalandı

Son dakika haberi: MİT, PKK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanmasında yer alan sözde sorumlulardan Yılmaz kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalandı. Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Yılmaz Kod Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Son dakika | MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlulardan Serhat Özmen yakalandı - 1. Resim

SERHAT ÖZMEN KİMDİR?

2014 yılında PKK'ya katılan Serhat Özmen’in çeşitli bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. 2018 yılında örgütün istihbarat kadrosuna dahil edilen Özmen, Suriye’de istihbarat çalışmaları yürüten ve sorumlu düzeyde görev aldı. Özmen, 2023 yılının başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında aktif rol oynadı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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