Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yaşar Çekik öldürüldü
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda; kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, Suriye'de öldürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonlarına devam ediyor. Türkiye, Irak ve Suriye’de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı ve İnterpol tarafından kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, MİT'in radarına girdi.
MİT'İN İSTİHBARAT AĞI DEVREDE
MİT’in istihbarat ağı, Çekik'in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali Dinçer'in öldürülmesinin ardından görev yerinin değiştirildiği tespit etti. PKK, Yaşar Çekik'i Şehba Bölgesi’nde görevlendirdiği belirlendi.
MİT DÜĞMEYE BASTI
Çekik'in Şehba Bölgesi’ne geçtiği öğrenen MİT, operasyon için düğmeye bastı. Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.
MİT, ÇUKURCA EYLEMLERİNİN İNTİKAMINI ALDI
Yaşar Çekik'in 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldığı tespit edildi;
- Hakkari/Çukurca’da 20.07.2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi.
- 19.10.2011’de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan Çukurca Jandarma Asyş. Komd. Bl. K.lığı ve Çukurca 1.Mekanize Piyade Tabur K.lığı'na ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönetti.
- 09.02.2012’de Çukurca’da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı’nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.
- 15.09.2012’de Çukurca/Oğul Köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı.
- Suriye’de, 2021’de Suriye/Şehit Cemşit Tugayı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde BPH Alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.
- 2021’de verdiği talimatla içerisine 500-600 kilogram patlayıcı madde yerleştirilmiş 7-8 adet minibüs tarzı araçlar hazırlanmıştı, araçların güvenlik güçlerine karşı fedai eylem veya uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kullanılmasını planlanmış ancak güvenlik güçlerinin tespiti üzerine örgüt tarafından eylem gerçekleştirilememişti.