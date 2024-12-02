Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yaşar Çekik öldürüldü

02 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:29

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda; kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, Suriye'de öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonlarına devam ediyor. Türkiye, Irak ve Suriye’de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı ve İnterpol tarafından kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, MİT'in radarına girdi.

MİT'İN İSTİHBARAT AĞI DEVREDE

MİT’in istihbarat ağı, Çekik'in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali Dinçer'in öldürülmesinin ardından görev yerinin değiştirildiği tespit etti. PKK, Yaşar Çekik'i Şehba Bölgesi’nde görevlendirdiği belirlendi.

MİT DÜĞMEYE BASTI

Çekik'in Şehba Bölgesi’ne geçtiği öğrenen MİT, operasyon için düğmeye bastı. Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik, Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

MİT, ÇUKURCA EYLEMLERİNİN İNTİKAMINI ALDI

Yaşar Çekik'in 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldığı tespit edildi;