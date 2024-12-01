Suriye Milli Ordusu'ndan PKK/YPG'ye karşı operasyon: Özgürlük Şafağı! Çok sayıda muhalif öldürüldü

01 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:58

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü İdlib ve Halep'in ardından Hama'ya doğru ilerliyor. Beşar Esad karşıtı muhalif örgüt, 72 saatte Halep kentine 'Özgür Suriye Bayrağı' çekti. Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep'ten çekildi ve karşı saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Suriye lideri Beşar Esad ise sessizliğini bozdu ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. İki lider, bölgedeki durumla ilgili gelişmeleri ele alırken Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye'nin Suriye'deki çatışmalara müdahil olmadığını ifade etti. Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.

Ateşkeste bir hafta bile dolmadı! İsrail, Lübnan ile Suriye sınırındaki konvoyu havaya uçurdu

Ateşkeste bir hafta bile dolmadı! İsrail, Lübnan ile Suriye sınırındaki konvoyu havaya uçurdu

Canlı Anlatım Özeti ABD DESTEKLİ SURİYE ÖZGÜR ORDUSU SALDIRI BAŞLATTI

ELEKTRİK SANTRALİ SMO'NUN KONTROLÜNDE

300 MUHALİF ÖLDÜRÜLDÜ

SMO MİNNIĞ HAVALİMANI'NI TERÖRİSTLERDEN KURTARDI

RUS JETLERİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NE SALDIRDI

SMO 3 KÖYÜ GERİ ALDI

PKK/YPG'NİN LOJİSTİK HATTI KESİLDİ

RUS SAVAŞ UÇAKLARI İDLİB'İ VURDU

HAKAN FİDAN IRAKLI MEVKİDAŞIYLA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

'ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU' BAŞLADI

ŞAM'DAN 'KARŞI SALDIRI' MESAJI

'HTŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

IRAK SINIRLARINI KAPATTI

''SURİYE'DE PKK'YA ALAN AÇILDI''

HALEP'TE 'ÖZGÜR SURİYE BAYRAĞI'

IRAK LİDERİ SUDANİ'DEN ESAD'A DESTEK

BEŞAR ESAD'DAN MUHALİFLERE GÖZDAĞI

01.12.2024 16:45

ABD DESTEKLİ SURİYE ÖZGÜR ORDUSU SALDIRI BAŞLATTI

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Özgür Ordusu güçleri, Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ile Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Meyadin'e doğru saldırıya geçti.

01.12.2024 16:42

ELEKTRİK SANTRALİ SMO'NUN KONTROLÜNDE

Suriye Milli Ordusu (SMO), operasyon kapsamında Halep’in doğusunda bulunan Elektrik santralini kontrol altına aldı.

01.12.2024 16:30

300 MUHALİF ÖLDÜRÜLDÜ

Devlet tarafından işletilen Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, muhaliflere yönelik füze ve bomba saldırılarının Halep​ ve İdlib’teki “komuta noktalarını, depoları ve topçu mevzilerini” hedef aldığı aktarılırken, yaklaşık 300 muhalifin öldürüldüğü ifade edildi.

01.12.2024 16:28

SMO MİNNIĞ HAVALİMANI'NI TERÖRİSTLERDEN KURTARDI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı'nı teröristlerden kurtardı.

01.12.2024 15:23

RUS JETLERİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NE SALDIRDI

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

01.12.2024 14:22

SMO 3 KÖYÜ GERİ ALDI

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG​'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat sahasında 3 köyü ve bir tepeyi teröristlerden kurtardı.

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat sahasında Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan köyleri ile Zuyan Tepesi'ni teröristlerden alarak kontrolü sağladı.

01.12.2024 14:10

PKK/YPG'NİN LOJİSTİK HATTI KESİLDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.

01.12.2024 13:25

RUS SAVAŞ UÇAKLARI İDLİB'İ VURDU

Beşar Esad​ rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

01.12.2024 13:28

HAKAN FİDAN IRAKLI MEVKİDAŞIYLA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.

01.12.2024 12:42

'ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU' BAŞLADI

Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.

01.12.2024 12:04

ŞAM'DAN 'KARŞI SALDIRI' MESAJI

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun ''teröristlerin'' saldırısını başarılı ve kararlı bir şekilde püskürttüğü ve yakında tüm bölgeleri kurtarmak için ''karşı bir saldırı'' başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, ''Ordu ve silahlı kuvvetler komutanlığı, terörist saldırıyı püskürtme sürecinin başarılı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini teyit etmektedir. Tüm bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmek ve terör belasından kurtarmak için karşı saldırıya geçiş yakında gerçekleşecektir'' ifadelerine yer verildi.

01.12.2024 11:12

'HTŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Arap medyasının doğrulanmamış haberlerine göre, Suriye'nin Halep kentini ele geçiren HTŞ örgütü lideri Ahmed Hüseyin eş-Şer'in, dün Rus hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

Ahmed Hüseyin eş-Şer'a, savaştaki ismi Ebu Muhammed el-Culani (ya da Golan Tepeleri'nde doğduğunu belirten Golani) olarak biliniyor.

ABD tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak aranıyordu ve başına 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

01.12.2024 11:00

IRAK SINIRLARINI KAPATTI

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.

01.12.2024 10:30

''SURİYE'DE PKK'YA ALAN AÇILDI''

Güvenlik kaynakları, Suriye'de rejim güçlerinin geçilmesinin PKK/YGP'ye alan açtığını belirtti. Kaynaklar, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör koridoruna engel olduğunu bildirdi.

Açıklamada, rejim güçlerinin hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmesinin, Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istemesine neden olduğu ve PKK/YPG’ye alan açtığı aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladığını bildirdi. Bu nedenle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubunun Halep bölgesine geldiği, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur." ifadelerine yer verildi.

01.12.2024 07:00

HALEP'TE 'ÖZGÜR SURİYE BAYRAĞI'

HTŞ liderliğinde harekete geçen Suriyeli muhalifler 72 saatte Esad rejiminin kontrolündeki Halep kentine ‘Özgür Suriye Bayrağı’ çekti. Rejimin çekildiği yerlere terör örgütü PKK/YPG yerleşmeye çalışıyor. Operasyona ‘Özgürlük Şafağı’ adını veren Suriye Geçici Hükümeti hedefin rejim ve PKK elindeki toprakları kurtarmak olduğunu ilan etti.

01.12.2024 00:21

IRAK LİDERİ SUDANİ'DEN ESAD'A DESTEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi. Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti.

01.12.2024 00:01

BEŞAR ESAD'DAN MUHALİFLERE GÖZDAĞI

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Esad görüşmede Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı" denildi.

30.11.2024 23:43

HALEP VE İDLİP'İN ARDINDAN HTŞ'NİN HEDEFİ HAMA

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.