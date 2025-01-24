Son dakika | MSB duyurdu: Mehmetçik 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

24 Ocak 2025 14:02 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:12

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Türk​ askeri Irak​ ve Suriye​'nin kuzeyinde tespit ettiği teröristleri ininde vuruyor. Kahraman Mehmetçik PKK​'lı teröristlere karşı yeni bir operasyon yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.