Son dakika | MSB duyurdu: Mehmetçik 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği teröristleri ininde vuruyor. Kahraman Mehmetçik PKK'lı teröristlere karşı yeni bir operasyon yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.
Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor.