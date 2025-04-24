MSB'den İstanbul depremi açıklaması! Hangi tedbirler alındı?

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası 1’inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri’nin aktif hale getirildiğini söyledi. Kaynaklar ayrıca, 5 İHA’nın bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirildiğini belirtti.

Son dakika haberine göre, megakentte dün 6.2 büyüklüğündeki deprem ve gün boyu süren artçı sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbulluların neredeyse tamamı korkudan evlerine giremedi, geceyi sokaklarda geçirdi. Artçı sarsıntılarla ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası 1’inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri’nin aktif hale getirildiğini söyledi. Kaynaklar ayrıca, 5 İHA’nın bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirildiğini belirtti.

HAVADAN KEŞİF MAKSADIYLA GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6.2 büyüklüğünde, meydana gelen deprem haberinin alınmasına müteakip Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD’a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1’inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1’inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi’ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir.”

EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi: “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şuana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir.”