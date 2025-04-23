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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Kurum'dan hasar tespit açıklaması: 4 gün içinde gelen tüm şikayetler değerlendirilecek

İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit süreciyle ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, “Hasar gören binalarla ilgili 4 gün içinde gelen tüm şikayetler değerlendirilecek” dedi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 20:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, hasar gören binalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen tüm şikayetlerin 4 gün içerisinde değerlendirileceğini belirtti.

Bakan Kurum'dan hasar tespit açıklaması: 4 gün içinde gelen tüm şikayetler değerlendirilecek

"RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN"

Bakan Kurum, 12 binanın tedbiren boşaltıldığını açıkladı. Bakan Kurum, "Riskli binalara girmeyin" açıklamasını yaptı. Kurum, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletin yanında olduğunu vurgulayarak, saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Kurum, 3 bin hasar tespit ekibiyle öncelikle kamu binaları olmak üzere hastaneler, okullar, camiler ve kaymakamlıklar gibi tüm kamu kurumlarının hasar tespitinin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, vatandaşların 112'ye yaptığı tüm başvuruların değerlendirileceğini ve sürecin AFAD koordinasyonunda yönetileceğini aktardı.

Bakan Kurum'dan hasar tespit açıklaması: 4 gün içinde gelen tüm şikayetler değerlendirilecek

İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında iki kriz merkezi oluşturulduğunu belirten Bakan Kurum, sarsıntıların aralıklarla devam ettiğini ve bilim insanlarının yakından takip edildiğini dile getirdi. Vatandaşlardan ricada bulunan Bakan Kurum, herhangi bir endişeleri olması durumunda derhal 112'yi aramalarını ve ekiplerin yönlendirilerek hızlı bir şekilde tespitlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit açıklaması: 4 gün içinde gelen tüm şikayetler değerlendirilecek

“GELEN TÜM ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK”

Bakan Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Tüm kurum ve kuruluşlar milletimizin yanında. Saha çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 3 bin hasar tespit ekibiyle birlikte öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlıklarımız tüm kamu kurumlarının hasar tespitini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde 112’ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. Gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. AFAD koordinasyonunda tüm süreç yönetilecek.

“ANBEAN TAKİP EDİYORUZ”

Hem Anadolu hem Avrupa yakasında 2 kriz merkezi kuruyoruz. Sarsıntılar aralıklarla devam ediyor. Bilim insanlarımızı anbean takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Bir endişeleri varsa hemen 112’yi arasınlar. Ekiplerimizi yönlendirelim. Hızlı bir şekilde tespitlerimizi yapalım.”

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