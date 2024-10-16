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Son dakika | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:33

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı​, Suriye​'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG​'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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