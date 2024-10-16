Son dakika | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!'
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:33
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com