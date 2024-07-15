Son dakika | TSK'dan sınır ötesi harekat! 2 nokta operasyonda 17 terörist avlandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:13
Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li terörist nokta operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı nokta operasyonlarıyla etkisiz hâle getirildi.
MSB, "KAÇACAK YER YOK" DİYE DUYURDU
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi. Yapılan açıklamada “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadeleri dikkat çekti.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda operasyona ilişkin kısa görüntülere de yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com