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Son Dakika: Muğla açıklarında deprem oldu: AFAD duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 21:32 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:47
Son Dakika: Muğla açıklarında deprem oldu: AFAD duyurdu

Son dakika: Muğla açıklarında 21.19'da deprem meydana geldi. Güney Ege sahillerinde etkili olan sarsıntıya dair verileri AFAD duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla​,  Dalaman​'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem​ olduğunu açıkladı. Sarsıntı saat 21.19'da kayıtlara geçti. Deprem yerin 13,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem oldu: AFAD duyurdu - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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