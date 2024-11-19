Son Dakika: Muğla açıklarında deprem oldu: AFAD duyurdu

19 Kasım 2024 21:32 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:47

Son dakika: Muğla açıklarında 21.19'da deprem meydana geldi. Güney Ege sahillerinde etkili olan sarsıntıya dair verileri AFAD duyurdu.

Biga'da 3.9 şiddetindeki deprem Şarköy ve Lapseki'de de hissedildi

Biga'da 3.9 şiddetindeki deprem Şarköy ve Lapseki'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla​, Dalaman​'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz​'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem​ olduğunu açıkladı. Sarsıntı saat 21.19'da kayıtlara geçti. Deprem yerin 13,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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