Son dakika | Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD verileri açıkladı

15 Kasım 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:12

Son dakika haberi: Türkiye beşik gibi sallanıyor. Malatya ve Rize'nin ardından bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Datça açıklarında meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri AFAD açıkladı.

Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri açıkladı: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri açıkladı: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında deprem​ paniği yaşandı. Malatya​'da 4,9 büyüklüğündeki deprem ile Rize'de 4,7 büyüklüğündeki depremden sonra bu kez de Muğla sallandı.

MUĞLA'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre; Muğla Datça'da saat 16.42'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD​ depremin derinliğini 9,25 kilometre olarak bildirdi.