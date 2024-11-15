Son dakika | Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD verileri açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Kasım 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:12
Son dakika haberi: Türkiye beşik gibi sallanıyor. Malatya ve Rize'nin ardından bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Datça açıklarında meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri AFAD açıkladı.
Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem paniği yaşandı. Malatya'da 4,9 büyüklüğündeki deprem ile Rize'de 4,7 büyüklüğündeki depremden sonra bu kez de Muğla sallandı.
MUĞLA'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre; Muğla Datça'da saat 16.42'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin derinliğini 9,25 kilometre olarak bildirdi.
Kaynak: Tgrthaber.com