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Son dakika | Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:04
Son dakika | Muğla&#039;da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. 

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com

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