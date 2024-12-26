Son dakika | Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:04
Son dakika haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com