Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! Kandilli duyurdu

24 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:38

Van Akcift'te deprem oldu! Kandilli 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Van Akcift'te deprem oldu! Kandilli 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Milas ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı paniğe neden olurken, can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

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