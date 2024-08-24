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Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:38
Son dakika | Muğla&#039;da korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Milas ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı paniğe neden olurken, can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Milas ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı paniğe neden olurken, can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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