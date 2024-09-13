Son dakika | 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan yayıncı Jahrein tutuklandı!

13 Eylül 2024 18:53 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:23

Son dakika haberi: Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alınan yayıncı Jahrein (Ahmet Sonuç), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sonuç'un, iki gün önce sosyal medyada gündem olan görüntülerde eşinin kız kardeşi hakkında ahlaksız söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti. Ahmet Sonuç ile birlikte aynı yayında olan Ertürk Kösen de tutuklanarak cezaevine gönderildi.