Son dakika | 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan yayıncı Jahrein tutuklandı!
Son dakika haberi: Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alınan yayıncı Jahrein (Ahmet Sonuç), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sonuç'un, iki gün önce sosyal medyada gündem olan görüntülerde eşinin kız kardeşi hakkında ahlaksız söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti. Ahmet Sonuç ile birlikte aynı yayında olan Ertürk Kösen de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika haberine göre, Eşinin kız kardeşi hakkında cinsel içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan yayıncı Jahrein, tutuklandı. gerçek ismi Ahmet Sonuç olan yayıncı politik konuşmalar yapmasıyla da tanınıyordu.
JAHREİN'NİN TUTUKLANMA HABERİNİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU!
Tutuklama kararını İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından açıklama yapan Değirmenci, "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." dedi.
Kösen ve Sonuç'un Ceza Mahkemesi Kanununun (CMK) 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı duyuruldu.
Her iki isim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 224. maddesi uyarınca müstehcenlik suçlamasıyla işlem başlatılmıştı.