Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç 2011 yılında yayın açmaya başladı

13 Eylül 2024 08:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:01

İnternette yaptığı oyun yayınları ile adını geniş kitlelere duyuran Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahmet Sonuç'un gözaltı kararının ardından kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

Sosyal medya fenomenlerinden Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Ahmet Sonuç kimdir, kaç yaşında nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

JAHREİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Karabük'te tamamladıktan sonra Antalya Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimi için Almanya'ya giden Ahmet Sonuç Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümü'ne girdi.

Ancak üniversiteden mezun olmadan eğitimini yarıda bırakarak Polonya'ya yerleşti.

5 Ekim 2019 yılında Selin Çakmak ile evlendikten sonra ise Türkiye'ye dönerek Antalya'da yaşamaya başladı.

35 yaşındaki Ahmet Sonuç internet yayıncılığına ise ilk olarak 2011 yılında adım attı.

O zamandan beri çeşitli platformlarda yayın açan ünlü isim günümüzde Kick adlı platformda yayın açıyor.

JAHREİN ASLEN NERELİ?

Ahmet Sonuç'un babası Kıbrıslı, annesi ise Burdurludur.