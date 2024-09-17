Son dakika | Narin Güran cinayetinde sır telefon görüşme! Amca Salim Güran inkar ediyor

17 Eylül 2024 08:26 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 08:38

Son dakika haberi: Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkatler amca Salim Güran ile erkek kardeşinin eşi Hediye Güran arasında yapılan görüşmeye odaklandı. Gözaltına alınan ve ifadesi alınan Hediye Güran'ın Narin'i son gören isimlerden biri olma ihtimali yüksek.

Narin Güran​ cinayeti soruşturmasında her gün çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Olaya ilişkin 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van​'da bulunan Hediye Güran'ın, Salim Güran​ ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi. Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde küçük çocuğun evine de geldiği ortaya çıkmıştı.

Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir kayanın altına, çuvalın içinde gizlenmiş halde bulunmuştu.

26 TEMMUZ'DA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER

Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı. Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

SALİM GÜRAN "ÇOCUKLARIM ARAMIŞTIR" DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Salim Güran "Ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti.

Anne Yüksel Güran ise ifadesinde, "Ben çok yorulmuştum, Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed ve Enes de orada yatıyordu. Eren ise telefon ile oynuyordu. Bir ara kalktım, Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana 'Hediye yenge elbiselerimizi getirdi' dedi. Ben de ona 'Neden beni uyandırmadın' dedim. O da 'Yenge bırakmadı' dedi" ifadelerini kullandı.

EVLERİ ARKA ARKAYA

Sonrasında eltisi Hediye'nin bir daha eve geldiğini belirten anne Yüksel Güran "Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak geldiğinde ben uyanmıştım. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır. Evleri birbirine yakındır. Hediye'nin 4 çocuğu vardır. Hediye'nin en büyük çocuğu orta okuluna, en küçüğü ise ikinci sınıfa gitmektedir. Hediye geldiğinde biraz oturup sohbet ettik" dedi.

Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimaline yoğunlaştı.

KOCASI JANDRMAYI DİNLEMEYE ÇALIŞMIŞTI

Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran, arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı. Ayrıca Fuat Güran'ın Whatsapp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.