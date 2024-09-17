Son dakika | Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı!

17 Eylül 2024 19:50 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:24

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde emniyet ekipleri itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evini aradı. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin yaptığı araştırmada evden ne çıktığı henüz belli değil.

Narin Güran cinayetinde korkunç detay | Aile boyu vahşet! Cesedi bulunmasın diye her yolu denemişler!

Narin Güran cinayetinde korkunç detay | Aile boyu vahşet! Cesedi bulunmasın diye her yolu denemişler!

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Son dakika haberine göre, Diyarbakır​'daki Narin Güran​ cinayetinde soruşturma genişliyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar​'a ve annesine ait olan eve giden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) evde arama gerçekleştirdi.

Soruşturmada gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın çalışanı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini dere kenarına amca Salim Güran'ın söylemesi üzerine sakladığını iddia etmişti.

15 DAKİKALIK ARAMA...

A Haber'de yer alan bilgiye göre, JASAT ekipleri daha önce defalarca kez aradığı itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evini akşam saatlerinde tekrardan aradı. Savcılık izni ile 15 dakikalık bir arama gerçekleştiren ekipler alandan ayrıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLMUŞTU

Narin Güran soruşturmasında öğle saatlerinde Adli Tıp'ın otopsi sonucu çıkmıştı. Buna göre 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. İddialara göre boğulma​ sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Narin'in yengesi Hediye Güran ile kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya bugün adliyeye sevk edildi. İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gelen bilgilerine göre Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar​ (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.