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Son dakika | Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TRT Haber
17 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:56
Son dakika | Narin Güran&#039;ın ölüm nedeni belli oldu

Narin Güran soruşturmasında çember daralıyor. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Narin Güran​ soruşturmasında çember daralıyor. Adli Tıp'ın ön otopsi​ sonucuna göre Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​, kaybolduktan 19 gün sonra cansız olarak bulunmuştu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu korkunç cinayetin ardından başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraf yenge Hediye Güran'dan geldi. Cinayet​ günü anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes'i evin yakınındaki ahırda dövdüğünü söyledi. Yenge Hediye Güran'ın bu ifadesinin ardından jandarma ekiplerinin o ahırdan numune aldığı öğrenildi.  Son gelen bilgilere göre; Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran kasten öldürmeye iştirakle suçlanıyor. 

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada Narin'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre boğulma​ sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

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Kaynak: TRT Haber
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