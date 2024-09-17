Son dakika | Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu
Narin Güran soruşturmasında çember daralıyor. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirtildi.
Narin Güran soruşturmasında çember daralıyor. Adli Tıp'ın ön otopsi sonucuna göre Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirtildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra cansız olarak bulunmuştu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu korkunç cinayetin ardından başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraf yenge Hediye Güran'dan geldi. Cinayet günü anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes'i evin yakınındaki ahırda dövdüğünü söyledi. Yenge Hediye Güran'ın bu ifadesinin ardından jandarma ekiplerinin o ahırdan numune aldığı öğrenildi. Son gelen bilgilere göre; Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran kasten öldürmeye iştirakle suçlanıyor.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada Narin'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.