Son dakika | Narin ve Sıla bebek olayları sonrası harekete geçildi: Çocuklar için komisyon kurulacak!

10 Ekim 2024 02:21 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 02:38

Son dakika: Narin Güran ve Sıla bebek olayları sonrası toplumda infial uyandıran çocuk istismarına karşı araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocuklara yönelik tehditlerin araştırılması ve alınması gereken tedbirler görüşülecek. İşte detaylar...

Çocukların her türlü şiddet​, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması komisyonu kurulacak. TBMM​'de oylanarak kabul edilen karar Resmi Gazete'nin 10 Ekim Perşembe tarihli sayısında yayımlandı.

3 AY SÜRE İLE ÇALIŞACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu kurulacak. Kurulacak olan komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyon çalışma süresi Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.