Son dakika! Narkotikten dev uyuşturucu operasyonu: Tonlarca zehir ele geçirildi

27 Haziran 2024 08:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:12

13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-24” operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre operasyonlarda

911 Kg Uyuşturucu Madde,

10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

28'i tutuklandı.

17'sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5'nin işlemleri sürüyor!

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