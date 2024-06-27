Son dakika! Narkotikten dev uyuşturucu operasyonu: Tonlarca zehir ele geçirildi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 08:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:12
Son dakika haberi... 13 İlde uyuşturucu satıcılarına yönelik Jandarma tarafından “Narkoçelik-24” operasyonları düzenlendi. Baskınlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İşte detaylar...
13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-24” operasyonları düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre operasyonlarda
- 911 Kg Uyuşturucu Madde,
- 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
- 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi!
- 83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
- 28'i tutuklandı.
- 17'sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5'nin işlemleri sürüyor!
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com