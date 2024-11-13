Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

13 Kasım 2024 16:55 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:07

Son dakika haberi: Polis ekiplerince gözaltına alınan Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle harekete geçti. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki, 2 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimine 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başlayan Mahruki, 1988 yılında dağcılık sporuyla tanışan Mahruki, Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda üç yıl boyunca başkanlık yaptı.

1992-1994 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin eski sınırları içinde yer alan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını kazanan Mahruki, 1995'te Everest Dağı'na tırmanarak bu başarıyı elde eden ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi veren Mahruki, aynı zamanda çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. AKUT'un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütürken 28 Kasım 2016'da hem Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan hem de Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Mahruki, 2019'da ise AKUT Onursal Başkanlık görevinden de ayrıldı.