Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:37
Son dakika haberi: Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahruki, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Mahruki hakkında, 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı