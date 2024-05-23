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Son dakika! Öldürülen terörist, şehit Savcı Murat Uzun'un katili çıktı! MSB detayları paylaştı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 May 2024 10:38 - Güncelleme : 23 May 2024 10:56
Son dakika! Öldürülen terörist, şehit Savcı Murat Uzun&#039;un katili çıktı! MSB detayları paylaştı

Son dakika haberi... Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, 1’inin, 2012 yılında Ovacık’ta savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, 1’inin, 2012 yılında Ovacık’ta savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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