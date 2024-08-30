Son dakika | İstanbul'daki ölümlü metrobüs kazası sonrası 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

30 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 20:47

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün meydana gelen metrobüs kazası sonrası 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sefaköy'de yaşanan metrobüs kazasında, bir kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralanmıştı. Metrobüs sürücüsü M.Ç., ifadesinde fren yapmaya çalıştığını, ancak frenlerin çalışmadığını iddia etmişti.

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında 'taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma' suçundan tutuklamasını talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Geri kalan 3 şüpheli serbest ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı.

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