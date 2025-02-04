Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit: Mustafa Bazna’nın naaşına üç yıl sonra ulaşıldı

04 Şubat 2025 18:30 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:40

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım 2022’de Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına üç yıl sonra ulaşıldığını açıkladı. Üç yıldır terör örgütü mağaralarında tutulan kayıp askerin cenazesi ailesine teslim edilecek.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına ulaşıldığını duyurdu. Şehit asker, bölücü terör örgütü PKK/PYD mensuplarının düzenlediği roket saldırısı sırasında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş, tüm aramalara rağmen cenazesine ulaşılamamıştı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, üç yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda 29 Ocak 2025’te şehidin naaşına ulaşıldığı belirtildi. “Kahraman silah arkadaşımızın aziz naaşına kavuşmanın derin hüznünü yaşıyoruz” denilen açıklamada, şehit Bazna’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

3 Kasım 2022’de Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşı, yaklaşık üç yıl sonra terör örgütünün kontrolündeki bir mağarada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce şehadet haberi duyurulan kahraman askerimizin cenazesi, güvenli bir şekilde çıkarılarak Türkiye’ye getirildi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.