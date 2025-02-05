Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 20:03 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:22
Son dakika haberi: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Millî Savunma Bakanlığı, şehit Yetişen için taziye mesajı yayımladı...
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com