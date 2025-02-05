Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu!

05 Şubat 2025 20:03 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:22

Son dakika haberi: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Millî Savunma Bakanlığı, şehit Yetişen için taziye mesajı yayımladı...

Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit: Mustafa Bazna’nın naaşına üç yıl sonra ulaşıldı

Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit: Mustafa Bazna’nın naaşına üç yıl sonra ulaşıldı

Genç yayıncı Byali'den gönülleri fetheden hareket: Şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı

Genç yayıncı Byali'den gönülleri fetheden hareket: Şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine kullandı.