Son dakika | MSB duyurdu: Teğmenler ihraç edildi

31 Ocak 2025 17:24 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:04

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, disipline aykırı hiçbir eyleme ve duruma müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıç catarak yemin etti. Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı hakkında da olaylara müdahale etmedikleri ve gerekli tedbirleri almadıkları için soruşturma başlatılmıştı.

TEĞMENLERİN SÖZLÜ SAVUNMASI ALINDI

16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, teğmenlerin sözlü savunmasını aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sonucun gerekçeli kararla birlikte mesai saati bitimine kadar tamamlanacağını ve onaya sunulacağını söyledi.

İHRAÇ EDİLDİLER

Bakanlık teğmenler hakkında verilen kararı açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini duyurdu.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLERİN İSİMLERİ...

İşte ihraç edilen teğmenlerin isimleri...

Ebru Eroğlu

İzzet Talip Akarsu

Serhat Gündar

Deniz Demirtaş

Batuhan Gazi Kılıç

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir"

KARARA CHP CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ

Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere birçok siyasi isim tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan kararı "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" sözleriyle eleştirdi. İmamoğlu, teğmenlerin yanında olduklarını belirterek, "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise alınan karara tek cümleyle tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından sadece "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" mesajını paylaşarak duruşunu ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuya sert tepki gösterdi. Özel, "İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir." ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında, "Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevk etmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız. Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız." dedi.