Son dakika | Yargıtay "canavarca değil" demişti! Tepki çeken Pınar Gültekin kararına itiraz

03 Şubat 2025 11:25 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:01

Son dakika haberi: Yargıtay'ın tepki çeken kararının ardından Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bozma kararına itirazda bulundu.

16 Temmuz 2020'de kaybolan Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşetin ardından Gültekin'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karar avukatlar itiraz etti.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

İddiaya göre, Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istemişti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti.

İtirazda sanık Avcı'nın öldürme kararında 'sebat ve ısrar ettiği' belirtilerek, 'Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu nedenle gerçekleştirilen eylemin 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır' dendi.

Ayrıca yapılan itirazda, sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.