Son dakika | Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 16:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:48
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu açıkladı. Kazada 11 askerimizin de yaralandığı öğrenildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com