Son dakika | PKK propagandası yapan 33 kişiye eş zamanlı gözaltı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Ekim 2024 08:25 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:29

Son dakika haberi: Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör propagandası yapan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. İlgili Haberler Netanyahu'nun oğlundan küstah paylaşım! TSK'nın PKK'yı vurmasını sindiremedi Son dakika | TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine bomba yağdırdı: 34 hedef imha edildi