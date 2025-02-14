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 | Suat Vilgen

Son dakika | PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi: MİT ve İstanbul Emniyeti, ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

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Son dakika | PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:27

Son dakika haberine göre, Türkiye terörle mücadele çalışmalarına son hız devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terörist Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi. İstanbul’da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıkça Sorulan Sorular

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN KİMDİR?
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde tamamladı. 2002'de George Washington Üniversitesi'nden doktor, 2020'de İbn Haldun Üniversitesi'nden profesör ünvanı aldı. Georgetown, Bilkent, İbn Haldun başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyetlerinde bulundu. 2005 yılında SETA Vakfını (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) kurdu ve başkanlığını üstlendi. İngilizce ve Arapça başta olmak üzere birçok dile tercüme edilen, uluslararası akademik mecralarda yayımlanmış çok sayıda bildiri, makale ve kitap kaleme aldı; çeşitli şûra, kongre, konferans ve panellerde tebliğler sundu; çalıştaylara katkıda bulundu. Türk dış politikası, siyaset, felsefe, tarih gibi disiplinlerdeki makale ve kitapları ile literatüre yeni eserler kazandırdı. 2009 yılından itibaren sırasıyla Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı, kurucusu olduğu Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Strateji ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalardan Sorumlu Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. Bürokrasideki görevlerinin yanı sıra 2014 yılında büyükelçi ünvanıyla atandığı Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olana kadar sürdürdü. Haziran 2023'te Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olan İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
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