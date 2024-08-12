Son dakika | PKK'ya son zamanların en büyük darbesi! 17 terörist etkisiz hale getirildi

12 Ağustos 2024 13:22 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:48

Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme için çarpıcı sözler: Heyet toplantısı olabilir

Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme için çarpıcı sözler: Heyet toplantısı olabilir

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'ya son zamanların en büyük darbelerinden birini vurdu. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesine düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacağın vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEHMETÇİK PKK'YI SİLİP ATMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"