Son dakika | Polis Cihat Ermiş'i şehit etmişti! Katil Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:48
Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu.
Polis katili Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: Anadolu Ajansı
Şimdi gerçekten adalet mi yerine getirildi kim bilir ama umarım bu olaylardan ders çıkarılır