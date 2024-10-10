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Son dakika | Polis Cihat Ermiş'i şehit etmişti! Katil Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:48
Son dakika | Polis Cihat Ermiş&#039;i şehit etmişti! Katil Muhammet Berke Çorak&#039;ın cezası belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu.

Polis katili Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ayşe10 Ekim 2024 15:03

Şimdi gerçekten adalet mi yerine getirildi kim bilir ama umarım bu olaylardan ders çıkarılır

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