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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Ramazan Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz oldu!

Son dakika haberi: Vatandaşları sevindiren haber geldi. Ramazan Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 00:41

Ramazan Bayramı tatili boyunca seyahat edecek vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli köprü ve otoyollar ücretsiz hale getirildi. Bayram tatili süresince vatandaşların seyahat yükünü hafifleten karar, sevinçle karşılandı.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Son dakika haberine göre, Bu gece yarısından Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Ayrıca Marmara, Başkent Ray, İZBAN ve Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz oldu.

15 TEMMUZ VE FSM ÜCRETSİZ

29 Mart 2025 Cumartesi günü (Bugün) 00:00'dan başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu. Yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyol ve köprüler (örneğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi) bu ücretsiz geçiş uygulamasının dışında kaldı.

Öte yandan yetkililer, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğuna karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN UZUNLUĞU NE KADAR?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü ya da boğaza inşa edilen ilk köprü olmasına atıfla halk arasında Birinci Köprü; Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biri ve ilkidir. Toplam uzunluğu 1.560 m, orta açıklığı, yani iki kule arası 1.074 m olan köprünün tabiyesini taşıyıcı ana kablolara bağlayan askı kabloları, düz değil eğik düzenlenmiştir.
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